Motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesine bağlı Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Mehmet Özkaya Bulvarı üzerinde Onur A. idaresindeki 27 NL 785 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yolcu Ali Yağcı olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Onur A.ağır yaralandı. Kazada yaralanan Onur A., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yağcı’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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