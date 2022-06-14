Motosiklet kazasında feci görüntü! Gencin kopan dili...
Antalya'da motosiklet sürücüsü, arkasında bir kadınla yolculuk yaparken yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan gence çarptı. İnanılmaz kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da motosiklet sürücüsü, arkasında bir kadınla yolculuk yaparken yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan gence çarptı. İnanılmaz kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti. Kaza yerinden kan donduran ayrıntılar geldi.
Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.
Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada yolun karısına geçmeye çalışan Fevzican Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi.
Dili 25 metre uzağa fırladı
Yakup Yıldız'ın ise askerden yeni geldiği öğrenildi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin ise kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi. Görgü tanıkları motorun süratli olduğunu ve akrobasik hareketler yaptığını iddia etti.
Lise 3. sınıf öğrencisi
Kazada hayatını kaybeden Sude Özkardeş'in ise Gebiz İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Yakınları olanlara inanmak istemeyerek, "Önümüzdeki yıl üniversite sınavına hazırlanıyordu. Çok başarılı bir öğrenci idi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan hayatını kaybeden Sude Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.