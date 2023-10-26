Motorola geleceğin akıllı telefonunu görücüye çıkardı! Kaç para?

Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında yer alan Motorola, çok dikkat çekecek teknolojiler tanıttı. Bunlardan en fazla ilgi göreniyse poLED ekranlı, büklebilir ve neredeyse bir kol saatine dönüşen telefon oldu.

Lenovo dün yıllık Global Tech World etkinliğine ev sahipliği yaptı ve açılış konuşmasında öne çıkanlardan biri esnek poLED ekranlı konsept telefon oldu. Cihaz bileğinizin etrafında bükülebilir veya bir tripod olarak kendi başına durabilir yapıda. Lenovo, bunun geleceğin eller serbest deneyiminin yeni merkezi olacağını düşünüyor.

Motorola, bu cihazın ayrıntılı özelliklerini paylaşmadı ancak cihazın 6,9 inç diyagonal ve FHD+ çözünürlüğe, bazı dikkat çekici çerçevelere ve kumaş arka yüzeye sahip olduğunu görüyoruz.

Cihaz tıpkı bir akıllı saat gibi kolunu sarıyor ve kullanıcı arayüzü, ekranın nasıl hizalandığına göre kendini şekillendiriyor. Motorola, esnek cihazı bileğinize takmanın size Razr 40 Ultra, diğer adıyla razr+ ve tam Android uygulamalarını çalıştıran 3,6 inç kapak ekranına benzer bir deneyim sağlayacağını belirtiyor.

Konseptte kullanılan MotoAI arayüzü, kullanıcının yapay zeka ile oluşturabileceği duvar kağıtları kullanabilmesine olanak sağlıyor.

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Henüz konsept aşamasında bir ürün olduğu için detaylı teknik özellikleri palaşılmadı ancak ilerleyen yıllarda bu tip ürünleri pazarda bolca göreceğimiz kesin gibi.