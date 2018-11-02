Motorlu kara taşıtları istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre; Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 798 bin 221 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 45 bin 235 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 45 bin 235 taşıt içinde otomobil yüzde 46,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 29,4 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 8,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29 azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 43, kamyonette yüzde 24,3, kamyonda yüzde 10,9, motosiklette yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 28,6, otobüste yüzde 28,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 52,6, traktörde ise yüzde 33,7 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azaldı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 47,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 54,1, minibüste yüzde 54,6, otobüste yüzde 58,5, kamyonette yüzde 60,7, kamyonda yüzde 55,5, motosiklette yüzde 19,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 79, traktörde ise yüzde 39,5 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Eylül döneminde 579 bin 276 adet arttı

Ocak-Eylül döneminde 742 bin 465 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 163 bin 189 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 579 bin 276 adet arttı.

Eylül ayında 641 bin 574 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 641 bin 574 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 3,6 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 38 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 364 bin 139 adet otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,5'i dizel, yüzde 25,1'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

Eylül ayında 20 bin 969 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 20 bin 969 adet otomobilin yüzde 14,9'unun Renault, yüzde 9,9'unun Fiat, yüzde 8'inin Volkswagen, yüzde 7,3'ünün Honda, yüzde 7'sinin Nissan, yüzde 6,2'sinin Hyundai, yüzde 5,7'sinin Toyota, yüzde 5,2'sinin Ford, yüzde 4,7'sinin Dacia, yüzde 4,5'inin Opel olduğu, yüzde 26,5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 424 bin 901 adet otomobilin yüzde 42,7'si 1501-1600, yüzde 27,8'i 1401-1500, yüzde 13,1'i 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4,2'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 424 bin 901 adet otomobilin yüzde 56,4'ü beyaz, yüzde 21,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerdedir.