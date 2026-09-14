Motorine zam mı geliyor? Gözler salı gününe çevrildi

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde Ankara ve İzmir’de motorin fiyatı 97 TL seviyesine yaklaşırken, 100 TL sınırı da yeniden gündeme gelecek.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni haftaya zam beklentisiyle giriliyor. Döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve vergi yükünün etkisiyle yükselen motorinin litre fiyatına 6,62 TL’lik yeni bir artış bekleniyor. Zamlı fiyatın yarın itibarıyla geçerli olacak.

MOTORİNE 6,62 TL ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt sektöründen gelen bilgilere göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zam kesinleşmesi halinde pompa fiyatlarında dikkat çekici bir sıçrama yaşanacak.

MOTORİN 100 TL SINIRINA YAKLAŞACAK

Mevcut fiyatların üzerine 6,62 TL eklenmesi halinde İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi yaklaşık 95,63 TL’ye çıkacak.

Ankara’da yaklaşık 96,78 TL, İzmir’de ise yaklaşık 97,05 TL seviyeleri görülebilecek.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 89,01 TL

LPG: 34,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 88,87 TL

LPG: 34,39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 90,16 TL

LPG: 35,09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 90,43 TL

LPG: 34,99 TL

BENZİN FİYATLARI DA 80 TL’NİN ÜZERİNDE

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,26 TL, Anadolu Yakası’nda ise 80,12 TL seviyesinde.

Ankara’da benzin 81,25 TL, İzmir’de ise 81,52 TL’den satılıyor.

LPG FİYATLARI NE KADAR?

LPG’nin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 34,99 TL, Anadolu Yakası’nda 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da 35,09 TL, İzmir’de ise 34,99 TL seviyeleri görülüyor.