  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın Yeni eğitim öğretim yılı başladı! Bakan Tekin’den öğretmenlere videolu mesaj Ailemizi zehirleyen eşcinsellere karşı “Ailem güvende” operasyonu! Sapkın Homoların inlerine girildi! Yapmadan önce bir kez daha düşünün! Yargıtay’dan emsal montaj fotoğraf kararı Bakan talimatı verdi: Operasyon başlatıldı, 1008 kişi gözaltına alındı FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım” LGBT operasyonlarına sessiz kalanların gözdesi Amor dehşete düştü! Bakın sebebi ne? Bir izmarit, bir boya parçası! Yılların düğümünü küçük izler çözdü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş hamle! Gözaltı talimatı verildi
Ekonomi Motorine zam mı geliyor? Gözler salı gününe çevrildi
Ekonomi

Motorine zam mı geliyor? Gözler salı gününe çevrildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Motorine zam mı geliyor? Gözler salı gününe çevrildi

Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt pompalarında! Döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte motorin fiyatlarına dev bir zam dalgası geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre salı gününden itibaren motorine 6,62 TL'lik dev artış bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın pompaya yansıması halinde Ankara ve İzmir’de motorin fiyatı 97 TL seviyesine yaklaşırken, 100 TL sınırı da yeniden gündeme gelecek.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni haftaya zam beklentisiyle giriliyor. Döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve vergi yükünün etkisiyle yükselen motorinin litre fiyatına 6,62 TL’lik yeni bir artış bekleniyor. Zamlı fiyatın yarın itibarıyla geçerli olacak.

MOTORİNE 6,62 TL ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt sektöründen gelen bilgilere göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zam kesinleşmesi halinde pompa fiyatlarında dikkat çekici bir sıçrama yaşanacak.

MOTORİN 100 TL SINIRINA YAKLAŞACAK

Mevcut fiyatların üzerine 6,62 TL eklenmesi halinde İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi yaklaşık 95,63 TL’ye çıkacak.

Ankara’da yaklaşık 96,78 TL, İzmir’de ise yaklaşık 97,05 TL seviyeleri görülebilecek.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,26 TL

Motorin: 89,01 TL

LPG: 34,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,12 TL

Motorin: 88,87 TL

LPG: 34,39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,25 TL

Motorin: 90,16 TL

LPG: 35,09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,52 TL

Motorin: 90,43 TL

LPG: 34,99 TL

BENZİN FİYATLARI DA 80 TL’NİN ÜZERİNDE

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,26 TL, Anadolu Yakası’nda ise 80,12 TL seviyesinde.

Ankara’da benzin 81,25 TL, İzmir’de ise 81,52 TL’den satılıyor.

LPG FİYATLARI NE KADAR?

LPG’nin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 34,99 TL, Anadolu Yakası’nda 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da 35,09 TL, İzmir’de ise 34,99 TL seviyeleri görülüyor.

Şeytani planı ortaya çıktı! Üzerine kapıyı kilitlediği kocasını benzin döküp yakmış!
Şeytani planı ortaya çıktı! Üzerine kapıyı kilitlediği kocasını benzin döküp yakmış!

Gündem

Şeytani planı ortaya çıktı! Üzerine kapıyı kilitlediği kocasını benzin döküp yakmış!

Sudan çok petrolü olan komşu ülkenin vatandaşları benzin bulamıyor!
Sudan çok petrolü olan komşu ülkenin vatandaşları benzin bulamıyor!

Dünya

Sudan çok petrolü olan komşu ülkenin vatandaşları benzin bulamıyor!

İzmirli taksici LPG'li yeni araçla yılda 360 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak
İzmirli taksici LPG'li yeni araçla yılda 360 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Ekonomi

İzmirli taksici LPG'li yeni araçla yılda 360 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin
Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin

Gündem

Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23