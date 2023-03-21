Motorine zam geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Motorinin litre fiyatı 81 kuruş arttı.

Motorinin fiyatı kaç lira oldu?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 98 kuruşa çıktı.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.