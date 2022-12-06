Motorine indirim sonrası motorin kaç TL oldu? Motorinin litre fiyatı ne kadar? 6 Aralık 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatı, 6 Aralık 2022 Salı günü gelen indirim sonrası araştırılmaya devam ediliyor. 6 ARALIK BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? Benzin fiyatlarına zam ya da indirip gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oldukça hareketli bir dönem geçiren akaryakıt fiyatları son bir aydır neredeyse her gün değişiyor. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 69 kuruş düştü. Motorine gelen 69 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Son olarak geçtiğimiz hafta zam yapılan mazota indirim geldi. Peki, benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 6 Aralık 2022 Salı günü güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde!