Motorine indirim sonrası motorin kaç TL oldu? Motorinin litre fiyatı ne kadar? 6 Aralık 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!
Motorin fiyatı, 6 Aralık 2022 Salı günü gelen indirim sonrası araştırılmaya devam ediliyor. 6 ARALIK BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? Benzin fiyatlarına zam ya da indirip gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oldukça hareketli bir dönem geçiren akaryakıt fiyatları son bir aydır neredeyse her gün değişiyor. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 69 kuruş düştü. Motorine gelen 69 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Son olarak geçtiğimiz hafta zam yapılan mazota indirim geldi. Peki, benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 6 Aralık 2022 Salı günü güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde!
Motorin fiyatı ile benzinde son durum basında yer alan haberlerin ardından çok sayıda vatandaş ve araç sahipleri tarafından arama motorlarunda sorgulanıyor. Güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü benzin, LPG ve motorin fiyatları...
MOTORİN FİYATINA İNDİRİM
Motorin fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 TL zam gelmişti.
Motorin fiyatı 6 Aralık itibarıyla değişti.
Motorin grubuna 69 kuruş indirim geldi.
6 ARALIK BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Benzinin litre fiyatında ise değişiklik olmadı.
İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (6 ARALIK 2022 SALI)
Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL
ISTANBUL (ANADOLU) LPG 10.57 TL/LT ( Petrol ofisi fiyatları)
ISTANBUL (AVRUPA) LPG 10.83 TL/LT ( Petrol ofisi fiyatları)
ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?
Benzin fiyatı: 20,37 TL
Motorin fiyatı: 23,13 TL
ANKARA LPG FİYATI 10.83 TL/LT( Petrol ofisi fiyatları)
İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 20,36 TL
Motorin fiyatı: 23,20 TL
İZMİR LPG FİYATI 10.58 TL/LT ( Petrol ofisi fiyatları)
Ekonomi
Akaryakıt piyasasını etkileyen kararlar: Benzin ve motorin indirimleri, zam sonrası güncel 4 aralık 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?