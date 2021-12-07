  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Motorine 66 kuruş zam
Ekonomi

Motorine 66 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 18:32:00 -
Motorine 66 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
Kültür - Sanat

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en ..
Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası
Siyaset

Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP'li İBB Başkanı ..
Dünya

"Askeri müdahale şart" diyen İsrail'den savaş çağrısı!

İsrailli yetkililer İran ile müzakereler yerine bu ülkeye doğrudan askeri müdahalede bulunulmasını istedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay