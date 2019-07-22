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Motorinde 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacak- İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:05
Motorinde 16 kuruş indirim

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:05
  1. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)
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