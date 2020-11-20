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Spor MotoGP’nin son yarışı nerede, ne zaman yapılacak?
Spor

MotoGP’nin son yarışı nerede, ne zaman yapılacak?

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de gerçekleştirilecek. Peki, MotoGP ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:05:00 -
MotoGP’nin son yarışı nerede, ne zaman yapılacak?

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Portekiz’in Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek. Yarışın sıralama turları yarın saat 17.10'da başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak verilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı ise 22 Kasım Pazar günü saat 17.00'de 25 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta düzenlenen yarışla şampiyonluğu garantilemişti.

Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şu şekilde:

1. Joan Mir (İspanya): 171 puan

2. Franco Morbidelli (İtalya): 142

3. Alex Rins (İspanya): 138

4. Maverick Vinales (İspanya): 127

5. Fabio Quartararo (Fransa): 125

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