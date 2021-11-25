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Spor MotoGP yeşil enerjiye geçecek
Spor

MotoGP yeşil enerjiye geçecek

MotoGP, 2024'ten itibaren kısmen sürdürülebilir yakıtlar kullanacağını, karbonsuz enerji yolunda 2027'den itibaren ise tamamen yeşil enerjiye geçeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:57:00 - 2021-11-25 16:58:20
MotoGP yeşil enerjiye geçecek

MotoGP, 2024'ten itibaren kısmen sürdürülebilir yakıtlar kullanacağını, karbonsuz enerji yolunda 2027'den itibaren ise tamamen yeşil enerjiye geçeceğini bildirdi.

MotoGP, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Geleceğin Yakıtına Doğru Yarış" başlığıyla haberi duyurdu.

Açıklamada, "2024 yılında MotoGP'nin sürdürülebilir yakıtlara geçişi ve sıfır karbonlu yakıtlarla yeni bir küresel çağın başlayacağı görülecek." ifadeleri yer aldı.

Alınan karara göre, 2024 yılına kadar tüm MotoGP sınıflarındaki yakıt, en az yüzde 40 düzeyinde fosil kökenli olmayacak.

2027 yılına kadar ise tamamen yeşil enerjiye geçilerek, tüm MotoGP sınıflarında, fosil kökeni olmayan yakıt kullanılacak ve motosikletler karbonsuz enerji ile yarışacak.

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