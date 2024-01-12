Moto kuryelere yeni düzenleme geliyor! MOBESE kameraları da ceza yazacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, Radyo Trafik ortak yayınında 2023 yılını değerlendirdi, trafik kazalarını ve yoğunlukları önlemek için yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Araç ve sürücü arttı yollar aynı kaldı

“Trafik kazaları önlenebilir, uymadığımız bazı kurallar trafiği daha güvensiz hale getiriyor.” diyen Ayhan Saraç, 2023 yılı içinde Türkiye genelinde sürücü ve araç sayısının arttığına vurgu yaptı. Saraç, İstanbul, İzmir, Ankara bağlamında bir öncesi yıla göre araç sayısının yüzde 9 arttığını söylerken, “Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesinden büyük illere göç eden vatandaşlarımız da oldu. Bu da trafiğin artmasını sağladı. Resmi rakamlara göre sürücü sayısı da yüzde 4 oranında arttı. Ama yollarımız aynı oranda artmadı" dedi.

Kameralardan da ceza yazılacak

Saraç, EDS sistemlerinin belediyeler tarafından kurulan ve işletilen sistemler olduğunu hatırlatarak, “ Örneğin trafik mevzuatına göre ışıklı bir kavşakta polisin olmaması gerekir. Ancak biz ışığın yetmediği yerlere ekip yönlendiriyoruz. EDS sistemlerini zaten etkin kullanıyoruz. İlerleyen süreçte çok daha iyi sistemleri hayata geçireceğiz. MOBESE kameraları da ceza yazmaya başlayacak. Zamanla tüm kameralar sisteme dahil edilecek. Ancak amaç ceza yazmak değil, insanlarda bir bilinç oluşturmak.” değerlendirmesini yaptı.

Hız sınırı artırılmayacak

Saraç, en merak edilen konulardan biri olan hız sınırlarıyla alakalı, “Hız sınırları artırılmayacak. Yerleşim yerlerindeki hız limitlerinin standart hale getirilmesini hedefliyoruz. Aynı standarda bağlı yollarda aynı hız limitlerinin olmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunu tüm Türkiye'de yapacağız.” dedi.

Moto kuryelere düzenleme

Ayhan Saraç, motosikletlerin karıştığı kaza sayısının otomobillerden sonra ikinci sırada geldiğini de bildirdi ve “Pandemi sonrasında motosiklet kullanımı arttı. Kuryelerin disipline edilmesi ve yetkilendirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bu mekanizma hayata geçtiği zaman kusurdan sadece kurye sorumlu olmayacak. O kuryenin logosunu taşıdığı kurum da sorumlu olacak" dedi.

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