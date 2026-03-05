Uzman isimden kritik öneri! Isınan hava çığ riskini artırıyor

"Yağışlar, 2026'da nispeten daha az su sorunuyla karşılaşacağımızı gösteriyor. Bunlar olumlu tarafları fakat düşen karla birlikte şöyle sorunlar da var. İçinde yaşadığımız coğrafya hem engebeli hem dağlık. Köyler ve ilçelerin yolları bu vadiler içerisinde. Bu durumda o yamaçlara düşen kar, eğimli yüzeylerden akışa geçerek çığa neden oluyor. Havanın ısınması da bu durumu tetikleyecek. Muhtemelen çığların sayısı artacak. Can ve mal kaybının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Yapmamız gereken şey, özellikle çığın düşeceği alanların kontrollü şekilde patlatılması. Özellikle yol güzergahları, yerleşim yerleri ve insan hareketliliğinin çok olduğu bölgelerde çığ felaketinin önüne geçmek ve hayatı normal akışına sokmak için adımlar atmamız gerekiyor."