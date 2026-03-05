El-kol hareketi iddiasıyla kamyonete saldırdı: 240 bin TL ceza kesildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol verme tartışması büyüyerek saldırıya dönüştü. Otomobil sürücüsü Emirhan S., kendisine el-kol hareketi yapıldığını iddia ettiği kamyonetin önünü kesip aracından indi. Öfkeyle kamyonetin camına yumruk atan ve kapısını açmaya çalışan sürücü, aracın aynasını da kırmaya çalıştı.

Olay, 28 Şubat saat 16.30 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta bekleyen kamyonetin arkasında duran Emirhan S. ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobilinden inen Emirhan S., kamyonete saldırdı.

Yaşanan anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri, Emirhan S.’yi tespit ederek gözaltına aldı.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlenirken, “ehliyetsiz araç kullanmak” ve “trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek” maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası kesildi. Karakola götürülen Emirhan S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.