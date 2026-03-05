  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Kurtulmuş’tan "Savaş" uyarısı: "BM Güvenlik Konseyi, New York'taki bir kafeden farksız!"
Gündem

Kurtulmuş’tan "Savaş" uyarısı: "BM Güvenlik Konseyi, New York'taki bir kafeden farksız!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kurtulmuş’tan "Savaş" uyarısı: "BM Güvenlik Konseyi, New York'taki bir kafeden farksız!"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından düzenlediği basın toplantısında, uluslararası sistemi ve Washington’un bölge politikalarını yerden yere vurdu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin geleneksel iftar programında konuşan Kurtulmuş, bölgenin büyük bir felaketin eşiğinde olduğunu vurgulayarak dünyaya sert mesajlar gönderdi.

Savaşın yayılma riskine dikkat çeken Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kendi siyasi bekası için bölgeyi ateşe attığını savundu. "Netanyahu hükümetinin zorlamasıyla Amerika da savaşın içine sokulmuştur" diyen Kurtulmuş, bu savaşın bir kazananı olmayacağını ve saldırı planlarının kağıt üzerinde durduğu gibi durmayacağını ifade etti.

"BM Güvenlik Konseyi bir kafeden farksız!"

Dünya barışını korumakla yükümlü olan uluslararası kurumların işlevsizliğini eleştiren TBMM Başkanı, Birleşmiş Milletler’e yönelik en sert benzetmelerinden birini yaptı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'taki bir kafeden bir farkı kalmamıştır. Karar alamayan, zulmü durduramayan bu yapı meşruiyetini yitirmiştir."

"Türk milleti olarak ayakta kalacağız"

Bölgedeki ateş çemberine rağmen Türkiye’nin milli birliğini koruyacağını belirten Kurtulmuş, "Türk milleti olarak düşmeyeceğiz, ayakta kalacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi tesis ettikçe dünyanın en büyük milletlerinden biri olmaya devam edeceğiz" diyerek "Güçlü Türkiye" vurgusu yaptı. ABD Büyükelçisi’nin "vadedilmiş topraklar" imasına da değinen Kurtulmuş, "Cenabıallah hiçbir toprağı hiçbir kuluna vadetmemiştir" diyerek sert tepki gösterdi.

