İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Dünya

İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İran'dan 8. dalga saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İsrail ordusu, İran’ın yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Tel Aviv ve çevresinde sirenler çalarken, hava savunma sistemleri devreye girdi ve sivillere sığınaklara girme uyarısı yapıldı.

İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın başlattığı yeni füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

İç Cephe Komutanlığının tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler aralıklarla çaldı.

İran’ın düzenlediği son misillemesi perşembe günü gerçekleştirdiği 8. dalga füze saldırısı oldu.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan’dan insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin İHA’ları engellemeye çalıştığı bildirildi.​​​​​​​

