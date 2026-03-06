İspanya’dan Müslüman öğrencilere saygı! Akıllara CHP'li Sinem Dedetaş geldi, Ramazan'da twerk...

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Cem Kaya
Avrupa’nın göbeğinde, Katolik dünyasının kalelerinden İspanya’da Müslüman öğrencilere yönelik sergilenen yüksek "hoşgörü" dersi, Türkiye’deki CHP belediyeciliğinin geçmişteki skandallarını tekrar hatırlattı. Barselona şehir yönetimi, Ramazan ayı boyunca Müslüman öğrencilerin hassasiyetlerine saygı gereği, okullarda flamenko dahil her türlü müzik ve dans etkinliğinden kaçınılmasını tavsiye eden bir kılavuz yayınladı.

İspanya’nın en köklü kültürel mirası olan flamenkoyu bile "saygı" gerekçesiyle Ramazan ayında askıya alan Barselona’daki bu asil tavır, akıllara CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin geçmişte imza attığı o meşhur skandalı getirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yönetimi, daha önceki bir Ramazan döneminde ilçede "twerk kursu" açtırarak büyük infiale yol açmıştı. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bu görüntüler, Batı’daki nezaket ile bizdeki maneviyat düşmanlığı arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

 

İslam’a gelince twerk, kiliseye gelince yortu!

İslam karşıtı politikalarıyla bilinen CHP zihniyetinin iki yüzlülüğü, Sinem Dedetaş’ın ziyaret trafiğinde de kendini belli etmişti. Müslümanların kutsal ayında twerk rezaletine yol veren zihniyet, diğer yandan Surp Garabet Ermeni Kilisesi’ne giderek yortu kutlamalarına katılmakta hiçbir beis görmemişti. Kendi halkının dini değerlerini hiçe sayan, Ramazan ayında gayriahlaki dans kurslarıyla hafızalara kazınan CHP’li başkanın bu tutumu, "hoşgörü" maskesinin sadece belli kesimlere takıldığını kanıtladı.

 

Değerlerimize savaş açan o kirli arşiv!

İspanya’daki okullar Müslüman öğrenciler için programlarını uyarlayıp uygunsuz etkinliklerden kaçınırken, CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin Ramazan ayını twerk kurslarıyla provoke ettiği o dönem, bu toprakların ruhuna ne kadar yabancı olduklarını tescillemişti. Vatandaşlar, Hristiyan Barselona’nın bugün gösterdiği hassasiyetin binde birini göstermeyip dini değerlerle alay edercesine açılan o kursları unutmadıklarını belirterek tepkilerini dile getiriyor.

"İspanyollar ve Türkler kardeştir": Sosyal medyada dostluk rüzgarı

İspanya’nın İsrail’in zulmüne karşı dik durması ve Filistin’i her platformda desteklemesi, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir sempatiyle karşılandı. Bir Avrupa ülkesinin Türkiye ile aynı vicdani çizgide buluşması, iki ülke insanını birbirine yaklaştırdı. Türk kullanıcıların İspanyollara yönelik esprili ve sıcak mesajları İspanyol televizyonlarında "En asil tepki yüce Türk halkından geldi" sözleriyle karşılık bulurken; İspanyollar da Türkler için vize kolaylığı kampanyaları başlatarak bu "yeni nesil dostluğu" perçinledi.

1
Hoşgörü herkese yakisiyor

Insan kalabilmek güzel....
