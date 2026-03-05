Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı Mansur’dan “Askıda ototbüs” hizmeti

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün başkentlilere müjde diyerek 300 adet plastik duba diktiğini büyük bir gururla ilan ederken bugün uygulamaya aldığı “askıda otobüs”! hizmetini kimseye duyurmadı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken askıda kalan belediye otobüsü nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Etlik Şehir Hastanesi yakınındaki kavşakta, 06 DY 0343 plakalı belediye otobüsü orta refüj üzerinden "U" dönüşü yapmak isterken diği platformda asılı kaldı.

Otobüsün yolu kapatması nedeniyle kavşakta araç yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri araç geçişini kontrollü sağladı.

Belediye otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

