Eşine yardım etmek isterken hayatını kaybetti! Lastik patladı, uçuruma düştü
Yerel

Eşine yardım etmek isterken hayatını kaybetti! Lastik patladı, uçuruma düştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Eşine yardım etmek isterken hayatını kaybetti! Lastik patladı, uçuruma düştü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iş makinesinin lastiğini değiştirmek için eşine yardım eden kadın, lastiğin basınç nedeniyle patlaması sonucu uçuruma savruldu. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaşanan olayda, iş makinesinin lastiğini değiştirdikleri sırada meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Alınan bilgiye göre, Aşağıgökdere köyü Akbelen mevkisinde Uğur Ç. (38) ile ona yardım eden eşi Ayşe Ç. (34), yol kenarında iş makinesinin lastiğini değiştirdikleri sırada lastikte basınç kaynaklı patlama meydana geldi.

 

Ayşe Ç, yerinden çıkan lastiğin çarpması sonucu uçuruma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçuruma düşen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

