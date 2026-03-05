İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri stratejilerini sert bir dille eleştirerek, Washington’un "temiz ve hızlı zafer" hayallerinin çöktüğünü ilan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden Trump’a doğrudan seslenen Arakçi, ABD'nin A planının başarısız olduğunu, devreye sokulmaya çalışılan B planının ise çok daha büyük bir hüsranla sonuçlanacağını savundu.
İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesine düzenlediği saldırılardaki A planının başarısız olduğunu ve B planının da başarısız olacağını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. Arakçi, “Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır. Gerçek şu ki: 'Amerika Sonuncu' komplosunun müzakerelerde kaydettiğimiz 'önemli ilerlemeyi' engellemesiyle benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu” ifadelerini kullandı.
Gündem
Erdoğan’dan İran’a "kardeşlik" uyarısı, vatandaşa "eşel mobil" müjdesi! Akaryakıtta dev devlet desteği