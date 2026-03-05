  • İSTANBUL
İHA saldırısı sonrası! Bakü-Nahçıvan uçuşları Iğdır’a yönlendirildi

Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası havalimanı kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan yönetimi; ulaşımın aksamaması için Bakü ile Iğdır arasında karşılıklı uçak seferleri başlattı.

Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından Bakü–Nahçıvan uçak seferleri durduruldu.

 

Özel otobüs seferleri

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na bugün düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası, havalimanı kullanılamaz hale geldi. Bu gelişme üzerine Azerbaycan yönetimi, Nahçıvan'a planlanan tüm uçuşları iptal etti. Azerbaycan vatandaşlarının Bakü ile Nahçıvan arasındaki ulaşımının kesintiye uğramaması amacıyla Bakü–Iğdır ve Iğdır–Bakü arasında karşılıklı uçuşlar başlatıldı. Ayrıca yolcuların Nahçıvan'a ve Nahçıvan'dan Iğdır'a taşınabilmesi için özel otobüs seferleri organize edildi. Otobüs seferleri, Nahçıvan Otogarı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yetkililer, yolcuların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

