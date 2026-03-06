İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Bir sonraki aşamaya geçiyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile ortaklaşa sürdürülen İran saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonun teknik detaylarını paylaşan Zamir, hava savunma sistemlerinin büyük bölümünün imha edildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"24 saat içinde pilotlarımız Tahran’a giden yolu açtı. Hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80’ini imha ettik ve İran hava sahasında neredeyse tam hava üstünlüğü sağladık."

Saldırıların şiddetine dair rakamlar paylaşan Genelkurmay Başkanı, "İsrail Hava Kuvvetleri pilotları 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdi ve 6 binden fazla mühimmat kullandı" bilgisini verdi. İstihbarat desteğiyle balistik füzelerin hedef alındığını belirten Zamir, tehdidin sürdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu sayede ve yüksek kaliteli istihbaratın desteğiyle, İsrail için doğrudan tehdit oluşturan balistik füzeleri hedef alıyoruz. Balistik füze rampalarının yüzde 60’tan fazlasını etkisiz hale getirdik ve imha ettik. Her füze ölümcüldür ve tehdidin henüz ortadan kaldırılmadığını vurgulamak istiyorum."

STRATEJİK SALDIRILAR YOĞUNLAŞACAK

Operasyonda yeni bir safhaya geçildiğini belirten Eyal Zamir, hedeflerin genişleyeceğini şu sözlerle duyurdu:

"Hava üstünlüğü sağladığımız ve balistik füze sistemlerini bastırdığımız sürpriz ilk darbe aşamasını tamamladıktan sonra, şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada rejimin temellerine ve askeri kabiliyetlerine yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız. Elimizde henüz açıklamayı düşünmediğim bazı sürpriz hamleler var."

ABD İLE TARİHİ İŞ BİRLİĞİ

Zamir, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı. Operasyonun ortak çıkarlar doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Genelkurmay Başkanı, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda mücadele ediyoruz. Eş zamanlı hareket ederek rejimi askeri kabiliyetlerinden mahrum bırakıyor, onu stratejik bir izolasyona ve daha önce hiç yaşamadığı bir zayıflık noktasına sürüklüyoruz. Bu tarihi bir iş birliği."