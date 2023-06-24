Moskova belediye başkanından çağrı

Moskova'ya ilerlemeye devam eden Wagner isyancıları arasındaki bölgelerde terörle mücadele önlemleri alındı.

AP'nin bildirdiğine göre, Wagner güçlerinin yeni girdiği Lipetsk'e komşu olan Tambov bölgesinde toplu etkinlikler iptal edildi.

Başkent Moskova'da ise; kurşun geçirmez yelekler giyip makineli tüfekler taşıyan polis memurları, Moskova'yı Voronej ve Rostov-on-Don'a bağlayan ana otoyolun girişinde görüldü.

'Evde kalın' çağrısı

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin Moskova halkına "kent içinde mümkün olduğunca az seyahat etmeleri" çağrısı yaptı. Sobyanin ayrıca "durum zorlu" ifadesini kullandı.

Wagner güçlerinin ülkenin orta kesimlerinden kuzeye, Moskova'ya doğru ilerledikleri belirtiliyor.

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Pazartesi günü tatil ilan edildi

CNN TÜRK Moskova temsilcisi Siyamend Kaçmaz, "Moskova Belediye Başkanı, pazartesi gününü tatil ilan ettiğini ifade etti. Askeri üretimde bulunan yapıların çalışabileceğini ifade etti. Genel olarak Rusya'nın başkentinde herhangi bir hareketlilik yok. Henüz teyit edilmiş sıcak çatışmayla ilgili net bir bilgi yok." dedi.