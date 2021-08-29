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Spor

Morutan sahne alıyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 18:36:00 -
Morutan sahne alıyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı. Yeni transfer Morutan ise sahaya ilk 11'de çıkacak.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.

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