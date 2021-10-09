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Spor Morutan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Rumenler özür bekliyor
Spor

Morutan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Rumenler özür bekliyor

Galatasaray'ın defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde Morutan ile ilgili yaptığı paylaşım Romanya'da büyük yankı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:31:00 -
Morutan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Rumenler özür bekliyor

Galatasaray'ın defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün Çaykur Rizespor maçında galibiyet golünü atan Morutan'la ilgili yaptığı paylaşım başına dert açtı.

Alpaslan, Morutan ile birlikte çektirdiği fotoğrafa şarkıcı Ebru Gündeş'ten "Çingenem" şarkısını ekledi. Altına da "Aferin len chicken" notunu düştü. Bu paylaşım Romanya'da geniş yankı buldu.

Kullanılan ifadeyi ırkçılık olarak değerlendiren Rumenler, Alpaslan Öztürk'e tepki gösterdi. Rumenlerin Çingene olarak görülmesinin rahatsızlık yarattığını belirten Rumen basını, Alpaslan Öztürk'e Morutan'dan özür dilemesi çağrısı yaptı.

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