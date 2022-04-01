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Dünya Moritanya’da yeni hükümet kuruldu
Dünya

Moritanya’da yeni hükümet kuruldu

Moritanya'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 25 bakandan oluşan yeni kabine oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 11:56:00 -
Moritanya’da yeni hükümet kuruldu

Devlet televizyonunun haberine göre yeni hükümet, istifasının ardından 30 Mart'ta yeniden göreve getirilen Başbakan Muhammed Vild Bilal tarafından dün kuruldu.

Dört kadın bakanın yer aldığı kabinede, Dışişleri Bakanlığına Muhammed Salim Vild Merzuk, Adalet Bakanlığına Muhammed Mahmud Vild Şeyh Abdullah, Milli Savunma Bakanlığına Hanna Vild Sidi, İçişleri Bakanlığına Muhammed Ahmed Vild Muhammed El Emin getirildi.

Moritanya Başbakanı Bilal, 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani’ye istifasını sunmuştu.

Gazvani, 24 Mart’ta, "Bakanlıkların çoğunda vatandaşların sorunlarını çözecek yeterli kadro yok. Bu, kabul edilemez. Kamu hizmetlerinde büyük bir denetim eksikliği var." ifadelerini kullandığı ve hükümetin performansını ağır bir dille eleştirdiği konuşmasında, hükümeti sorumluluk sahibi olmaya ve görevlerini yerine getirmede istekli davranmaya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Gazvani, istifasının ardından Bilal’i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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