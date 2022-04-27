Moringa çayı nasıl yapılır? Kanseri ve şeker hastalığını yok eden bitki moringa

Moringa çayı, Moringa Oleifera isimli bitkinin yapraklarından elde edilen ve son dönemlerde ülkemizde de popüler hale gelen bir çaydır. Moringa bitkisi kökten yapraklarına kadar bütün kısımları çok faydalı olduğundan harika bitki olarak da bilinir.

Moringa çayı nasıl yapılır, içilir?

Taze Moringa yapraklarını dilerseniz saplarıyla birlikte blenderdan geçirerek öğütebilir ve toz haline getirip kullanabilirsiniz. Blenderdan geçirirken yalnızca 10-15 saniye harcamanız yeterlidir. Moringa çayı Asya Araştırma Merkezi’ne göre işlemlerden geçirildiğinde besin değerlerini kaybetmez. Bu nedenle kaynatılması durumunda da besin değerlerini korur.

Toz halde de satılan Moringa çayı, bir fincan kaynar suyun içerisine bir çay kaşığı Moringa atılarak 3 dakika dinlendirildikten sonra içilebilir. Poşet çay olarak satışa sunulan Moringa çayları da demlenme sırasında kolaylık sağlar.

Moringa bitkisinin ve moringa çayının sağlığa faydaları

Moringa bitkisi içeriğinde, portakalın 7 katı kadar C vitamini bulunmaktadır. Havucun 10 katı kadar A vitamini, sütün 17 katı kadar kalsiyum, yoğurdun 9 katı kadar protein, muzun 15 katı kadar potasyum ve ıspanağın 25 katı kadar demir barındırmaktadır.

Yaprakları beta karoten, protein, C vitamini, kalsiyum, amino asitler, antioksidanlar ve potasyum bakımından zengindir.

Bu bitkinin yaprakları enerjinizi arttırır.

Beyin fonksiyonlarını arttırır.

Mide ve bağırsak problemlerini gidermek için kullanılabilir.

Emziren kadınlarda, anne sütünü arttırır.

Böbrek fonksiyonlarını arttırır.

Tiroid fonksiyonlarını iyileştirir.

Eklem iltihabını iyileştirir.

Uykusuzluğu giderir.

Saç uzamasını hızlandırır, hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.

Kepeği ve diğer saç derisi ile alakalı problemleri yok eder.

Cilt kırışıklıklarını önler.

Sivilce ve siyah noktaları azaltır.

Egzema ve sedef hastalığını kontrol etmeye yardımcı olur.

Moringa Besin İçerikleri

Moringa yaprakları protein, vitamin ve mineraller bakımından çok zengindir. B6 vitamini, C vitamini, B2 vitamini, A vitamini, magnezyum, kalsiyum, demir, bakır, manganez, çinko, selenyum gibi içerikleri vardır. Demir, anemiyi önler. Kalsiyum kemikler için çok önemlidir. Çinko, saç uzamasında çok önemli bir rol oynar. Ayrıca cilt sağlığını düzenler.

Kilo Vermeye Yardımcıdır

Zayıflamak için moringa tüketimi oldukça etkili ve sağlıklıdır. Yapılan araştırmalarda moringanın, mide ve bağırsak sorunlarını önlediği bulunmuştur. Metabolizmayı hızlandırma özellikleri, vücudun kalorileri daha hızlı yakmasını sağlar. Moringa çayı, bağırsaklarda emilir. Kilo vermekte önemli rol oynar.

Enerjiyi Arttırır

Her sabah bir bardak moringa çayı içmek, bütün vücut parçalarınıza enerji doldurarak, bütün gün boyunca aktif olmanızı sağlar. Bu çayı içtiğiniz anda enerji değişimindeki farkı kendiniz göreceksiniz.

Kan Şekeri Seviyelerini Düşürür

Yüksek kan şekeri seviyeleri, şeker hastalığının en önemli nedenidir ve büyük bir sağlık problemi oluşturur. Zamanla yüksek şeker seviyeleri bürün vücudunuzu kötü yönde etkileyecek ve felç, kalp hastalıkları gibi sorunlara neden olacaktır. Bu nedenle, kan şekeri seviyelerini sağlıklı oranlarda tutmak çok önemlidir. Yapılan birçok araştırmada moringanın kan şekeri seviyelerini düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Antioksidan Özellikleri Bakımından Zengindir

Vücudumuzdaki serbest radikalleri, antioksidanlar durdurur. Vücutta bulunan fazla miktarda serbest radikal, kalp hastalıkları ve şeker hastalıkları gibi kronik hastalıklara sebep olacak oksidatif zarar verir. Moringa yaprakları içerisinde birden fazla yararlı antioksidan vardır. C vitamini ve A vitaminine ek olarak bunlar: Kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olan Kuersetin. Yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini kontrol eden, klorojeniktir. Bu ayrıca kahvenin içerisinde de bol miktarda bulunmaktadır.

İltihabı Azaltmaya Yardımcı Olur

Vücutta oluşan iltihaplanma, enfeksiyon veya bir sakatlığın sonunda oluşur. Bu koruyucu bir mekanizma şeklinde gerçekleşir ve uzun süre boyunca sürerse ciddi bir sağlık sorunu oluşturur. Kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıkların çoğunun oluşmasında iltihabınında dahil olduğu düşünülmektedir.

Birçok sebze, meyve, bitki ve baharat, iltihap önleyici özellikleri ile bilinmektedir ve bunlardan birisi de moringadır.

Moringa yaprakları, kabuğu ve tohumlarından iltihap önleyici özellikler bulunur ve bu özellik izotosiyanat bileşen içeriğinden gelmektedir.