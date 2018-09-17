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Morgan Stanley'den Türk Lirası açıklaması

Morgan Stanley, Türk Lirası için tavsiyesini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın geçen haftaki faiz artırım kararı sonrası "nötr"e çıkarttı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:30
Morgan Stanley'den Türk Lirası açıklaması

ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmetler kuruluşlarından Morgan Stanley, Türk Lirası'nın ucuz kaldığını belirtti.

Morgan Stanley, Türk Lirası için tavsiyesini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen haftaki faiz artırım kararı sonrası "nötr"e yükseltirken reel efektif döviz kuru ve satın alma gücü paritesi açısından Türk Lirası'nın "ucuz" kaldığını vurguladı.

TCMB'nin beklentileri aşan faiz artırımının "sağlam bir adım" olduğu belirtilirken ekonomide devam eden dengelenmenin dolar talebini düşüreceği öngörüldü.

Morgan Stanley," Türk Lirası şimdi daha dengeli ama Türkiye’nin uluslararası ortakları ile ilişkileri ve dış finansman ihtiyacı ele alındığında hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü riskler mevcut" dedi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:30
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