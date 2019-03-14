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Moody's'ten Türk Devlet Bankaları hakkında flaş açıklama

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, kamu kurumlarınının mevduatlarına faiz oranı sınırı getirilmesinin devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi notları için pozitif olduğu ifade edildi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:37
Moody's'ten Türk Devlet Bankaları hakkında flaş açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk hükümetinin kamu kurumlarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta tuttukları mevduatlara faiz sınırını düşürmesinin fonlama maliyetini aşağıya çekeceği nedeniyle bu bankaların kredi notları için “pozitif” olduğunu bildirdi.

Açıklamada, üç bankanın kamu kurumlarının mevduatları için ödeyeceklerin faizin yüzde 1 azalmasının değerlendirildiği hatırlatılarak, bunun lira mevduatlarının maliyetini 10-15 baz puan düşüreceğine dikkat çekildi.

Kamu kurumlarının mevduatlara uygulanacak düşük faiz oranından dolayı, üç devlet bankasının toplamda 600 milyon lira veya geçen yılki konsolide vergi öncesi karlarının yüzde 2'si kadar tasarruf sağlayacaklarının tahmin edildiği de açıklamada yer aldı.

En büyük pay Vakıfbank'ın

Kamu kurumlarının mevduatlarına uygulanan faiz sınırının, mevduatlarda en büyük payı alan Vakıfbank'a daha fazla fayda sağlayacağı da açıklamada yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:37
  1. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
  2. Ziraat Bankası
  3. Halkbank
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  5. flaş açıklama
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