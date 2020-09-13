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Ekonomi Moody’s’in yanlı kararı tepki çekti
Ekonomi

Moody’s’in yanlı kararı tepki çekti

Ülkemizin ekonomide sergilediği başarılı grafik, ABD uşağı kredi derecelendirme kuruluşlarınca görmezden geliniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:15:00 -
Moody’s’in yanlı kararı tepki çekti

Pandemi döneminde iyi bir sınav veren ülkenin kredi notunu B1’den B2’ye düşüren, görünümünü negatife çeviren bu kuruluşlardan Moody’s’e tepki yağıyor.

Manipülatörler devrede

Not indirimine gerekçe olarak ise ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline yönelik risklerin gösterilmesi kamuoyunda “Manipülatörler, yatırımcıları ürkütmek ve Anadolu’ya para girişini önlemek için yanlı kararlar almaya devam ediyorlar. Ancak dolar kurunu arttırmaya, ekonomiye darbe vurmaya yönelik bu kararlara itibar edilmiyor” şeklinde yorumlanıyor.

Seni Fitch seni

ABD güdümlü diğer reyting kurumları da boş durmuyorlar. Bu kurumlardan Fitch Ratings, geçen ay Türkiye’nin kredi notunu BB- olarak teyit edip görünümünü negatife çevirerek şimşekleri üzerine çekmişti. Bardağın boş tarafına bakmakla, kara tablo çizmekle suçlanmıştı. Ekonomistler, Moody’s ve Fitch’in not indirimlerinin yatırımcılar tarafından şüpheyle karşılandığını dile getirerek, şunları kaydediyorlar: “Batılı reyting kurumlarının alelacele aldığı kararlara güven duyulmuyor, kuşkuyla yaklaşılıyor. Çünkü Türkiye ev ödevlerini yapıyor. Yatırım topluyor, üretime de ara vermiyor. Dünyayı inim inim inleten pandemi tehdidine rağmen büyümek, ihracatı artırmak için gerekli her adımı atıyor. Makro ve mikro reformları hayata geçiriyor. Türkiye’nin ekonomide elde ettiği başarıları gören yabancılar ise Anadolu ile Trakya’da fabrika arıyor. Bu ortamda art niyetli çevrelerce yapılan not indirimlerinin, karalama kampanyalarının önem taşımadığı bilinmelidir.”

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