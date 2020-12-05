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Ekonomi Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 01:37:06 -
Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 4 Aralık tarihi verilen Türkiye ve Rusya için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte de Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmamıştı.

Kuruluş, 11 Eylül'de takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmüş ve not görünümünü "negatif" olarak bırakmıştı.

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