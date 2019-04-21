Monte Carlo'da şampiyon Fognini
- Monte Carlo Masters Erkekler Turnuvası finalinde Lajovic'i 2-0 mağlup eden Fognini, kariyerinin en önemli başarısına imza attı21 Nisan 2019 Pazar 17:36
ANKARA (AA) - Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Sırp Dusan Lajovic'i 2-0 yenen İtalyan Fabio Fognini kazandı.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 18 numarası Fabio Fognini ile klasmanın 48. sırasındaki Dusan Lajovic karşılaştı.
Turnuvada 11 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'ı yarı finalde eleyen Fognini, 6-3 ve 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
31 yaşındaki Fognini böylece Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 9. tekler şampiyonluğunu elde etti.
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