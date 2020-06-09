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Ekonomi

Mondihome yeni bayi atağına geçti

Erciyes Anadolu Holding’in markası Mondihome, 2020 sonuna kadar 100 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:05:00 -
Mondihome yeni bayi atağına geçti

Erciyes Anadolu Holding’in mobilya sektöründeki genç ve dinamik markası Mondihome, yenilediği marka imajını mağazacılık alanında yaptığı yatırımlarla da güçlendirmeye kararlı. Geçtiğimiz eylül ayında lansmanını gerçekleştiren Mondihome, 2020 sonuna kadar 100 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık: “Mondihome olarak mobilya sektörünün en dinamik markasıyız. Bu dönemde iddialı hedeflerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğimizi lansman toplantımızda da ifade etmiştik. Yenilenen logomuz, kurumsal kimliğimiz, vizyonumuz ve 2020 planlarımız arasında bulunan üretim tesislerimizdeki yenilenme ile kapalı üretim alanımızda yüzde 80’lik, istihdamda ise yüzde 45’lik bir büyüme sağlayarak, gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı hedeflerini gerçekleştiren, Türkiye’nin lider markalardan biriyiz. Yılın 6. ayı tamamlanmadan açmış olduğumuz 52 yeni mağazamızla hedeflerimize kısa zamanda ulaşıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz” dedi. Pandemi sürecinden kaynaklı olarak mobilya sektöründeki şirketlerin kısmi üretim kayıplarına da vurgu yapan Uyanık, “Normalleşme sürecine geçtiğimiz bu günlerde evini yenilemek isteyenlerin her tarz ve seçenekte mobilyayı bulabilecekleri özel kampanyalar hazırladık” açıklamasında bulundu.

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