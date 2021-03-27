Mondihome, İzmir'de 4 mağaza birden açtı

Yeni imajı, dikkat çekici koleksiyonları ve artan üretim kapasitesiyle ön plana çıkan Mondihome mağaza açılışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Eylül 2019’da yenilenen yüzüyle tüketicilerin karşısına çıkan marka, İzmir’in Karşıyaka, Gaziemir, Çiğli ve Kısıkköy mağazalarının kurdelesini kesti.

Açılışlara Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

İzmir’deki açılışlarda konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Bugün İzmir’de 4 mağaza birden açtık. Nereden… Nereye…Mondihome son iki yılda karma mal satan, küçük metrekareli mağazalardan, münhasır, nitelikli ve tasarım koleksiyonlar satan bir markaya dönüştü. Mondihome yeni logosu ve erişilebilir fiyatlı tasarım mobilyaları ile adından çok daha fazla söz ettirecek” ifadelerine yer verdi.

Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık ise, “Geçen seneki hedefimiz 330 mağaza sayısına ulaşmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik ve bu senede de aştık. 2021 yılında da değerli iş ortaklarımız ile birlikte aynı güç ve kararlılıkla yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Artırdığı üretim kapasitesinin yanı sıra 2020 yılında mağazacılık alanında önemli yatırımlar gerçekleştiren Mondihome, son açılanlarla birlikte mağaza sayısını 334’e çıkarmış oldu. Şirket istihdama da katkı sağladı.

Mutlak müşteri memnuniyetini temel prensiplerinden biri olarak kabul eden Mondihome, sürekli kendini yenileyen firma profili, rekabetçi kampanyaları, satış öncesi ve sonrası sağladığı servisleri ile tüketicilerin gönlünde yer etmiş bir marka olarak dikkat çekiyor.