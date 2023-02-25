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Spor Monchi'den Fenerbahçe'ye övgü
Spor

Monchi'den Fenerbahçe'ye övgü

Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşmeleri sonrasında sarı-lacivertli takıma övgülerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 07:03:00 -
Monchi'den Fenerbahçe'ye övgü

UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda PSV'yi saf dışı bırakan Sevilla ile eşleşti.

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası İspanyol ekibinin Sportif Direktörü Monchi, oynanacak olan maçı değerlendirdi.

Monchi, şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Avrupa futbolunun önemli bir klasiği. Çok iyi seviyede deneyimli oyuncuları ve rakibi zorlayan taraftarları var."
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Sportif Direktör, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Normalde ikinci maçı her zaman kendi evimizde oynamayı tercih etmişimdir. Ama ne olursa olsun PSV maçında yaptığımız gibi ilk maçta iyi bir sonuç alarak tur atlamak istiyoruz."

Fenerbahçe'nin futbolcuları hakkında konuşan Monchi, şunları söyledi:

"Macar stoper Attila Szalai zaten yakından tanıdığımız bir isim. Batshuayi ve Türk futbolunun en iyi kalecilerinden olan Altay Bayındır'a sahip. Zor bir eşleşme olacak."

2008 yılında olan Şampiyonlar Ligi maçı hakkında konuşan Monchi, açıklamasını şu şekilde bitirdi:

"İstanbul'da son ana kadar mücadele ettik ancak penaltılarda kaybettik ve elendik."

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