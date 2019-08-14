Monaco'dan forvet transferi - Fransa ekibi Monaco, Sevilla'dan Fransız golcü futbolcu Wissam Ben Yedder'i transfer etti



İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Monaco Kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun bu transfer için Sevilla'ya 40 milyon avro ödediği öne sürüldü. Ben Yedder, 2016'da transfer olduğu Sevilla'da geçen sezon 54 maça çıktı ve 30 gol attı.

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