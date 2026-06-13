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Son 33 yılın rekoru: Türkiye’de mayıs bereketi Molla Hibetullah Ahundzade'den flaş çağrı: Şeriatı uygulayın Bakanlıktan uyarı geldi! Dimyada pirince giderken elinizdekinden olmayın! Trabzon’a ve çevre illere müjde Karadeniz'in sağlık üssü son virajda 27 ildeki dev bahis ağının 36 üyesi tutuklandı: Hesaplarındaki işlem hacmi dudak uçuklattı! Rusya Türkiye'yi hedef aldı: Fiyatları kırpmaya başladılar 11 bin tuğla, 111 bin TL ödül! 10 yıllık bilmeceyi çözebilen çıkmadı
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Foto - Bakanlıktan uyarı geldi! Dimyada pirince giderken elinizdekinden olmayın!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının sosyal medyadaki sahte ilanlara geçit vermediği belirtildi.

#2
Foto - Bakanlıktan uyarı geldi! Dimyada pirince giderken elinizdekinden olmayın!

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı paylaşımlara karşı yaptırımların Bakanlıkça kararlılıkla uygulandığı vurgulanan açıklamada, "EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilmiş olup bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır. Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

#3
Foto - Bakanlıktan uyarı geldi! Dimyada pirince giderken elinizdekinden olmayın!

AYKIRI İLANLARA 5 MİLYON LİRA CEZA Açıklamada, bu çerçevede Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'e aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye 5 milyon lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

#4
Foto - Bakanlıktan uyarı geldi! Dimyada pirince giderken elinizdekinden olmayın!

Emlak ve galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#5
Foto - Bakanlıktan uyarı geldi! Dimyada pirince giderken elinizdekinden olmayın!

"Taşınmaz ve taşıt ilanlarında, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda Bakanlığımızca, internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, bunların yetkili kişiler dışındakilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir."

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