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Yerel Molozların altında kalan 27 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Yerel

Molozların altında kalan 27 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'de bir mermer ocağında molozların kaymasıyla meydana gelen göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 20:51:00 -
Molozların altında kalan 27 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir mermer ocağında molozların kayması sebebiyle göçük meydana geldi. Molozların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında molozların kaymasıyla göçük meydana geldi. Molozların altında kalan Volkan Yaren (27), yapılan tüm kurtarma çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Evli ve 1 çocuk babası olan Yaren'in çalıştığı mermer ocağında ekskavatör operatörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yaren'in cenazesi, Marmara Adası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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