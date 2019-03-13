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Moldova’nın Ankara Büyükelçisi İskenderun’da

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Be İgor Bolboceanu ve beraberindekiler ülkeler arasındaki ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak için Hatay’ın İskenderun ilçesine gitti.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:40
Moldova’nın Ankara Büyükelçisi İskenderun’da

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Be İgor Bolboceanu ve beraberindekiler ülkeler arasındaki ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak için Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi.

 

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Be İgor Bolboceanu Romanya’nın İskenderun Fahri Konsolosu Faruk Rende, İş İnsanı Osman Tufan ve beraberindeki heyet İTSO’yu ziyaret etti. Moldova heyeti arasında Konsolos Sorin Pleşa ve Ticaret Ateşesi Calin Gheorghıta da yer aldı.

 

Moldova heyetinin İTSO ziyaretinde ağırlıklı olarak bölge ekonomisi ve ülkeler arasındaki ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Be İgor Bolboceanu, ziyarette iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler hakkında bilgiler vererek, İskenderun’un önemli potansiyele sahip sanayi ve liman şehri olduğunu, bu potansiyellerin karşılıklı değerlendirilebileceğine vurgu yaptı.

 

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ise, “İskenderun ve Körfezimiz özellikle demir-çelik, filtre, liman işletmeleri, lojistik, nakliye sektörü başta olmak üzere tarım, narenciye ve hizmet sektöründe önemli potansiyele sahiptir. Ülkeler arasındaki ikili görüşme ve iş bağlantıları ile bu potansiyellerin karşılıklı olarak değerlendirileceği kanısındayız. Zaten bizler İTSO olarak geçtiğimiz yıl Romanya ve bazı Avrupa ülkelerine ziyaretlerde bulunduk. Önümüzdeki dönemlerde de ziyaretler gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:40
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