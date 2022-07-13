MOL Fehervar hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar nere takımI? MOL Fehervar oyuncuları kimler?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşılaşacak. Galatasaray, 13 Temmuz Çarşamba saat 20.00 Macaristan'dan MOL Fehervar (Stat: Profertil Arena Hartberg), 16 Temmuz Cumartesi saat 20.00 Çekya temsilcisi Sigma Olomouc (Stat: Profertil Arena Hartberg) ve 19 Temmuz Salı saat 19.00 Çekya ekibi Pardubice (Stat: Sportzentrum Graz-Weinzödl) ile hazırlık maçına çıkacak. Peki MOL Fehervar hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar oyuncuları kimler? MOL Fehervar hangi ligde?

MOL Fehervar hangi ülkenin takımı?

Fehérvár FC ya da eski adıyla Videoton FC veya sponsorluk anlaşması gereği MOL Fehérvár FC, bir Macar futbol kulübüdür. Székesfehérvár'da kurulmuştur. 2010-2011 sezonunda ilk defa Nemzeti Bajnokság I şampiyonu olan kulübün Avrupa'daki en büyük başarısı ise 1984-85 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finale kadar Paris Saint-Germain FC ve Manchester United gibi takımları elemiş olmasına rağmen, finalde Real Madrid'e boyun eğmiştir.

MOL Fehervar oyuncuları kimler?

Dániel Kovács

Paulo Vinícius (2. Kaptan)

Adrian Rus

Attila Fiola

Ákos Elek

Ivan Petryak

Anel Hadžić

Szabolcs Huszti

István Kovács

Loïc Négo

Armin Hodžić

Visar Musliu

Máté Pátkai

Márkó Futács

Boban Nikolov

Attila Mocsi

Bálint Szabó

Stopira

Roland Juhász (Kaptan)

Bence Gundel-Takács

Krisztián Géresi

Szilveszter Hangya

Funsho Bamgboye

Nemanja Nikolic

Ádám Kovácsik

Georgi Milanov

Lyes Houri

Dániel Zsóri