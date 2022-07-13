MOL Fehervar hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar nere takımI? MOL Fehervar oyuncuları kimler?
Galatasaray, ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip ilk hazırlık maçını Sturm Graz ile oynadı. Sahadan Galatasaray 2-1 mağlup ayrıldı. 13 Temmuz Çarşaba günü ikinci hazırlık maçına çıkacak olana Galatasaray, MOL Fehervar ile kozlarını paylaşacak. Peki MOL Fehervar hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar nere takımI? MOL Fehervar oyuncuları kimler?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşılaşacak. Galatasaray, 13 Temmuz Çarşamba saat 20.00 Macaristan'dan MOL Fehervar (Stat: Profertil Arena Hartberg), 16 Temmuz Cumartesi saat 20.00 Çekya temsilcisi Sigma Olomouc (Stat: Profertil Arena Hartberg) ve 19 Temmuz Salı saat 19.00 Çekya ekibi Pardubice (Stat: Sportzentrum Graz-Weinzödl) ile hazırlık maçına çıkacak. Peki MOL Fehervar hangi ülkenin takımı? MOL Fehervar oyuncuları kimler? MOL Fehervar hangi ligde?
MOL Fehervar hangi ülkenin takımı?
Fehérvár FC ya da eski adıyla Videoton FC veya sponsorluk anlaşması gereği MOL Fehérvár FC, bir Macar futbol kulübüdür. Székesfehérvár'da kurulmuştur. 2010-2011 sezonunda ilk defa Nemzeti Bajnokság I şampiyonu olan kulübün Avrupa'daki en büyük başarısı ise 1984-85 sezonunda UEFA Kupası'nda final oynamasıdır. Finale kadar Paris Saint-Germain FC ve Manchester United gibi takımları elemiş olmasına rağmen, finalde Real Madrid'e boyun eğmiştir.
MOL Fehervar oyuncuları kimler?
Dániel Kovács
Paulo Vinícius (2. Kaptan)
Adrian Rus
Attila Fiola
Ákos Elek
Ivan Petryak
Anel Hadžić
Szabolcs Huszti
István Kovács
Loïc Négo
Armin Hodžić
Visar Musliu
Máté Pátkai
Márkó Futács
Boban Nikolov
Attila Mocsi
Bálint Szabó
Stopira
Roland Juhász (Kaptan)
Bence Gundel-Takács
Krisztián Géresi
Szilveszter Hangya
Funsho Bamgboye
Nemanja Nikolic
Ádám Kovácsik
Georgi Milanov
Lyes Houri
Dániel Zsóri