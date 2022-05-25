Mohamed Elneny hangi takıma transfer oldu? Mohamed Elneny kimdir nereli?

Mohamed Elneny ile Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyordu. Ancak transfer tercihini ne Trabzonspor ne de Galatasaray’dan yana kullandı.

2019/20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny, kulübü Arsenal ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Mohamed Elneny kimdir?

Muhammed Naser Elsayid Elneni, 11 Temmuz 1992, El-Mahalla El-Kubra doğumludur. Ön Libero mevkisinde oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir.

Mohamed Elneny hangi takımlarda oynadı?

El-Ehli

Elneny futbola 1997 yılında Mısır’ın El-Ehli takımda başladı.

El Mokawloon

2008 yılında El-Ehli alt yapısından Al Mokawloon takımının alt yapısına transfer oldu. Al Mokawloon takımıyla profesyonel oldu ve 2010-11 sezonunda ilk kez A takım forması ile buluştu.

Basel

2012-13 sezonunda İsviçre Super League ekiplerinden FC Basel’e 640 bin avro karşılığında transfer oldu ve 3,5 sezon bu takımda oynadı.

Arsenal

2015-16 sezonunun devre arasında Premier League’a transfer oldu. 14 Ocak 2016 tarihinde 12,5 milyon karşılığında Arsenal’a imza atan Elneni 4 sezon boyunca bu takımda forma giydi.

Beşiktaş

2 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 1 yıllığına kiralık olarak transfer oldu.

Mohamed Elneny millî takım kariyeri

Mısır millî takımı ile 7 kez U20, 5 kez U23 forması giyen Elneni bu maçlarda 3 gol attı. Mısır A takım formasını ilk kez 3 Eylül 2011 tarihinde giyen Elneni, millî takım forması ile 75 maçta 6 gol kaydetti.