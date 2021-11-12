Modric şov yaptı! Hırvatistan kazandı
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 7-1'lik skorla yendi.
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan deplasmanda Malta ile karşılaştı. Karşılaşmayı Hırvatistan 7-1 kazandı.
Konuk takımın gollerini 6'da Perisic, 22'de Caleta-Car, 39'da Pasalic, 45+1'de Luka Modric, 53'te Kramaric, 47 ve 64'te Majer attı.
Ev sahibi takımın tek golü Brozovic'in kendi kalesine atmasıyla geldi.
Beşiktaşlı futbolcu Vida mücadeleyi yedek kulübesinde takip ederken 36 yaşındaki Luka Modric, Malta karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Puanını 20 yapan Hırvatistan Rusya'nın ardından 2. sırada yer aldı. 5 puanda kalan Malta ise 4. sırada yer aldı.