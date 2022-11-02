  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı
Spor

Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı

Real Madrid'in yıldız orta sahası Luka Modric, Celtic karşısında attığı penaltı golüyle Burak Yılmaz'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 22:14:00 -
Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Celtic ile karşılaştı.

Maçta ilk golü penaltıdan atan Luka Modric, yeni bir rekora imza attı.

37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı

Luka Modric attığı penaltıyla daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırdı.

Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.

Modric'e 8 ay hapis cezası
Modric'e 8 ay hapis cezası

Spor

Modric'e 8 ay hapis cezası

Luka Modric'ten çok konuşulacak Messi çıkışı: Asla birlikte oynamam
Luka Modric'ten çok konuşulacak Messi çıkışı: Asla birlikte oynamam

Spor

Luka Modric'ten çok konuşulacak Messi çıkışı: Asla birlikte oynamam

"Altın Top" ödülü Modric'in

Spor

"Altın Top" ödülü Modric'in

Modric, Atletico Madrid-Real Madrid maçı kadrosunda! Hırvat yıldız geri dönüyor
Modric, Atletico Madrid-Real Madrid maçı kadrosunda! Hırvat yıldız geri dönüyor

Spor

Modric, Atletico Madrid-Real Madrid maçı kadrosunda! Hırvat yıldız geri dönüyor

Luka Modric tarihe geçti
Luka Modric tarihe geçti

Spor

Luka Modric tarihe geçti

Luka Modric Hırvatistan'ı kurtardı
Luka Modric Hırvatistan'ı kurtardı

Spor

Luka Modric Hırvatistan'ı kurtardı

Modric şov yaptı! Hırvatistan kazandı
Modric şov yaptı! Hırvatistan kazandı

Spor

Modric şov yaptı! Hırvatistan kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23