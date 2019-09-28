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Modric, Atletico Madrid-Real Madrid maçı kadrosunda! Hırvat yıldız geri dönüyor

Atletico Madrid ile oynayacak derbi öncesi Real Madrid’e Luka Modric’ten sevindirici haber geldi. Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile oynanan karşılaşmada sakatlık nedeniyle sahada olmayan Modric, 19 kişilik derbi kadrosunda yer aldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:46
Modric, Atletico Madrid-Real Madrid maçı kadrosunda! Hırvat yıldız geri dönüyor

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Hırvat yıldız, La Liga’da 3 karşılaşmada sakatlığı yüzünden yer alamadı. Takımın en önemli parçalarından birisi olan Modric’in derbide sahada olması Real Madrid açısından hayati önem taşıyor.

Madrid derbisi bu akşam

Atletico Madrid’in sahasında Real Madrid’i ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 22.00’da başlayacak. 6 haftanın geride bırakıldığı La Liga’da bu hafta 14 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid ve 13 puanla zirve yarışını sürdüren Atletico Madrid, liderlik mücadelesini sürdürmek niyetinde.

Real Madrid'in 19 kişilik derbi kadrosu şu şekilde:

Kaleciler : Thibaut Courtois, Alphonse Areola

Defenders : Daniel Carvajal, Eder Militão, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho

Orta saha : Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez

İleri : Eden Hazard, Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Luka Jovic ve Vinicius Jr

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:46
  1. Real Madrid
  2. modric
  3. Atletico Madrid

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