Modern pentatlonda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanı Veli Ozan Çakır, kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyduklarını belirterek, "Öncelikli olarak Tokyo Olimpiyatları'na katılarak ülkemize madalya getirmeyi kısa vadeli hedef olarak belirledik." dedi.

TMPF Başkanı Çakır, modern pentatlon sporunun gündemi, hedefleri, projeleri ve kasım ayında Polonya’da yapılacak 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi döneminin federasyonlar ve sporcular için zor geçtiğini ifade eden Çakır, "Tarihte ilk kez olimpiyatlar ertelendi. Bu tip dönemlerde en zor şey, sporcunun motivasyonunu diri tutabilmek. Çünkü sporcular gerçekten ağır koşullarda antrenman yapıyorlar. Çok disiplinliler. Söz konusu modern pentatlon olduğunda bu koşullar birkaç kat daha fazla ağırlaşıyor. Çünkü bizim sporcularımız, her biri ayrı ayrı olimpik olan beş farklı branşta faaliyet gösteren ve her gün 3-4 farklı disiplinde antrenman yapan sporcular." diye konuştu.

"Hayat eve sığar" döneminde, pentatlon gibi zor bir branşta sporcuların evde kuvvet ve kondisyon çalışmaları yönünde tedbirler aldıklarını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Normalleşmeyle birlikte, öncelikli olarak milli sporcularımızdan başlamak üzere tesislerde de gerekli hijyen ve sosyal mesafeye dönük çalışmaları yaptık. Yoğun ve zor antrenman koşullarını böyle bir belirsizlik ortamında sürdürebilmek ciddi bir disiplin ve motivasyon gerektiriyor. Biz de elimizden geldiğince bu motivasyonu diri tutmaya çalıştık. Aldığımız önlemler sayesinde sporcularımız pandemi sürecini en az hasarla atlatmış durumdalar. Umut ediyorum ki 2021'de çok başarılı bir sezon geçireceğiz ve bu çalışmaların karşılığını alacağız."





- "Bu hedeflerin hayal olmadığını göreceğimize inanıyorum"





Çakır, zor süreçteki özverili çalışmalarının karşılığını Polonya'da Kasım ayında düzenlenecek 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda almak istediklerini söyledi.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) daha önce 2020 yılında gerçekleştirilecek tüm dünya şampiyonalarını iptal ettiğini ancak yakın zamanda Avrupa Şampiyonası'nın yapılması kararı aldığını hatırlatan Çakır, "Bu yıl için ilk olarak, Kasım ayında Polonya'da 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın yapılmasına karar verildi. Pandemi sürecinde yaptığımız özverili çalışmaların karşılığını bu şampiyonada alma arzusundayız. Sporcularımızın da bu şampiyonadan madalya ile döneceği umudumuz yüksek." ifadelerini kullandı.



Tokyo Olimpiyatları'ndan da madalya ile dönmek istediklerini vurgulayan Çakır, "2024 Paris Olimpiyatları ile 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacak erkek ve kadın sporcu kontenjanının tamamını doldurabilecek bir havuz oluşturup, sporcularımızı bu havuz içerisinden seçmek orta ve uzun vadeli hedeflerimiz. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Zamanı geldiğinde yaptığımız tüm altyapı çalışmalarının meyvelerini vereceğini ve bu hedeflerin hayal olmadığını göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.





- Antrenman periyotları revize edildi





Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi ile birlikte kalifikasyon yarışlarının da 2021 yılı bahar aylarına ertelendiğine dikkati çeken Çakır, "Biz de Tokyo Olimpiyatları'na katılma şansı olan bütün sporcularımızın antrenman periyodunu revize ettik." açıklamasında bulundu.

Teknik ekiple birlikte sporculara yeni programlar yapıldığını aktaran Çakır, sözlerini şöyle tamaladı:

"Antrenmanları, yüksek bölge kampından, yurtdışındaki bireysel kamplara ve yüklenme-dinlenme döngülerine kadar tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde planladık. Yaptığımız yeni planlamalar doğrultusunda sporcularımızı 2021 yılının bahar aylarında düzenlenecek olimpik yarışmalara hazırlamaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımız eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde devam ediyor."



