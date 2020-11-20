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Spor Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 24 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Spor

Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 24 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:21:22 -
Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 24 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

ANKARA (AA) - Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, altın madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Drzonkow kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar finali tamamlandı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde gösterdiği performansla toplamda bin 401 puan alarak şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar kategorisinde yarışan bir diğer milli sporcu Sıdal Aslan ise bin 274 puanla 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini yaparak 8. sırayı aldı.

Polonya'da düzenlenen şampiyona, yarın erkekler müsabakalarıyla devam edecek.

Erkekler kategorisinde Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona, pazar günü sona erecek.


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