Modern dünyanın ahvali: 1 milyardan fazla insan obez!

Obezite geçmiş dönemde yetersiz beslenmeyle mücadele eden birçok düşük ve orta gelirli ülke de dahil olmak üzere çoğu ülkede zayıflıktan daha yaygın hale geldi.

Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bir grup araştırmacının güncel tahminlerine göre, dünya genelinde bir milyardan fazla insan obez olarak kabul ediliyor ve bu durum çok sayıda ciddi sağlık sorunu riskinin artmasıyla bağlantılı.

Obezite o kadar yaygın ki, daha önce yetersiz beslenmeyle mücadele eden birçok düşük ve orta gelirli ülke de dahil olmak üzere çoğu ülkede zayıflıktan daha yaygın hale geldi.

Perşembe günü The Lancet'te yayınlanan makalenin baş yazarı ve Imperial College London'da profesör olan Macid İzzeti, "Şaşırtıcı sayıda insan obezite ile yaşıyor" dedi.

Bağımsız tahminlerin en yetkilileri arasında sayılan bulgular, 190'dan fazla ülkede 220 milyondan fazla kişiden elde edilen verilere dayanıyor.

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İzzeti, obezite oranlarının birçok zengin ülkede düşerken, başka yerlerde hızla arttığını da sözlerine ekledi. Düşük kilolu olmak küresel olarak daha az yaygın hale gelse de, birçok ülkede önemli bir sorun olmaya devam ediyor ve artan sayıda ülkeyi yetersiz beslenmenin "çifte yükü" olarak bilinen durumla karşı karşıya bırakıyor.

DSÖ Beslenme Bölümü Başkanı Francesco Branca düzenlediği bir basın toplantısında, "Geçmişte obezitenin zenginlerin bir sorunu olduğunu düşünüyorduk. Obezite artık tüm dünyanın sorunu” dedi.

Makalede, yetişkinlerde obezite oranlarının 1990 ile 2022 yılları arasında iki kattan fazla, 5-19 yaş arası çocuk ve ergenlerde ise dört kattan fazla arttığı belirtildi.

Analize göre aynı dönemde zayıf olarak kabul edilen kız, erkek ve yetişkinlerin oranı sırasıyla beşte bir, üçte bir ve yarı yarıya azaldı.

İzzeti, çocuklar arasında obezite oranlarındaki artışı "çok endişe verici" olarak nitelendirdi ve bunun 1990 öncesinden bu yana yetişkinlerde görülen bir gidişatı yansıttığını söyledi. Aynı zamanda, yüz milyonlarca kişinin hala yeterli beslenemediğini söyledi.

Ciddi derecede düşük kilolu olmak çocukların gelişimi için çok zararlı olabilir ve en uç noktada bu durum insanların açlıktan ölmesine neden olabilir.

Obez insanlar aynı zamanda diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları ve bir dizi diğer ciddi sağlık sorunlarının erken yaşta başlamasıyla bağlantılı olarak erken ölüm ve sakatlık riski altındadır.

Rapora göre bu durum, Karayipler ve Orta Doğu'nun bazı bölgeleri de dâhil olmak üzere, düşük ve orta gelirli ülkelerde en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Bu bölgelerde obezite oranları, başta Avrupa olmak üzere birçok yüksek gelirli ülkeden daha yüksektir. İzzeti, İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde obezite oranlarının düşmeye veya en azından durgunlaşmaya başladığına dair göstergeler olduğunu da sözlerine ekledi.

Güncellemeler o zamandan bu yana ekip tarafından yapılan ilk güncellemelerdir ve Bulaşıcı Olmayan Hastalık Risk Faktörü İşbirliği'ndeki 1.500'den fazla bilim insanı tarafından derlenmiştir. Bu noktada, 5 yaş üstü yaklaşık 774 milyon insanın obezite ile yaşadığı tahmin ediliyordu ki bu da yeni rakamlarla benzer bir orana (yaklaşık 8 kişiden 1'ine) tekabül ediyor.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, obezite oranlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için yüksek şekerli ürünlere vergi getirilmesi ve sağlıklı okul yemeklerinin teşvik edilmesi gibi tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

"Daha da önemlisi, ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda hesap verebilir olması gereken özel sektörün işbirliğini gerektiriyor" diye ekledi.

Kaynak: MepaNews