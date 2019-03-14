Modanisa ikinci global yatırıma imza attı

Uluslararası e-ticaret platformu Modanisa.com, üç ay içinde ikinci global yatırımını aldı. Modanisa’nın modest giyim pazarında dünya lideri olma yolculuğu, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) yatırımı ile daha da ivme kazanacak. Türkiye, mevcut portföy büyüklüğü ile EBRD’nin yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında birinci sırada yer alıyor. Yeni yatırımın, Modanisa’nın dünya markası olma yolunda önemli bir kaynak olacağına işaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Bu sayede e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünya ile buluşturma imkanına kavuşacağız. Ayrıca işimizin odağında yer alan kadınlar için yeni sosyal projelere de imza atacağız” ifadelerini kullandı.