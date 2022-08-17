Moda Selvim’de Tesettür Abiye Şıklığı

Günümüzün gelişen teknolojileri ile birlikte tesettür abiye çeşitliliği son yıllarda sıklıkla rastladığımız tercihler arasında bulunmaktadır. Abiyelerin birçok modeli çeşidi ve rengi mevcut olmaktadır. İstenilen modelde tesettür abiye bulunabilmektedir. Model çeşitleri kimi zaman tulum kimi zaman düz elbise olarak da tercih edilebilmektedir. Bu tamamen kişinin kendi tercihine göre belirlenmektedir.

Tesettürlü kadınların en çok önem verdiği şey vücut hatlarının belli olmamasıdır. Bu konuda özel dikim olan abiyeler salaş bir görüntü bırakarak hiçbir şekilde vücut hatlarını ortaya çıkarmamaktadır. Böyleceözel günlerde kadınlar arasında kadın kadına etkinlerde oynayan kadınlar rahat bir şekilde hareket edebilme imkanını kendinde bulunmaktadır.Günden güne abiyelerin modelleri daha da gelişip tercihleri arttırılmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman abiye modellerindeki kumaş türleri önemli olmaktadır. Her kumaş türü her abiye için tercih edilmemelidir.

Tesettürlü Abiye Giyimde Hangi Kumaşlar Kullanılmalıdır?

Tesettürlü kadınların kesinlikle abiye tercihlerindeki kumaşlar yakmayan bir yapıya sahip olmalıdır. Kumaşın tiril tiril olması kadınlar için önemli olmaktadır. Özellikle içlerinde rahat edebilmek tesettürlü kadınlar için en önemli detay. Nişan, düğün, organizasyon gibi konseptlerde abiye seçimleri değişik takımlar ile karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle kış aylarında ceket pantolon takımları daha fazla tercih edilmektedir. Kış aylarında kadife kumaşlardan yapılan abiyelerde tercih edilebilmektedir. Yaz aylarında ise bunun tam tersi olabilecek abiyeler seçilmektedir.

Tesettürlü Abiye Kıyafetleri Pahalı mıdır?

Bu kıyafetlerin pahalı olup olmaması seçilen kumaşa, abiyenin üzerindeki işçiliğe bakılarak belirlenmektedir. Her zaman işçiliğin çok olduğu abiyeler daha yüksek fiyatlar ile satılmaktadır. Abiye tercihlerini kadınlar genelde koyu renklerden yana kullanmaktadır. Çeşit itibarı ile koyu renkli abiyelerin fazla olması fiyatlarında uygunluk yaratabilmektedir. Sezonluk olarak abiyenin fiyatları sürekli değişmektedir. Tesettürlü abiyeler özel tasarımlar ile günden güne kendini yenileyen bir moda yaratmıştır. Yapılan tasarımlarda ince detaylara önem verilmektedir. Bu detaylar kadınların vücut yapılarına göre ayarlanmaktadır.