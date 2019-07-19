Mobilya’da kefilsiz senetsiz 60 Ay taksit imkanı
Modalife mağazalarındaki Kredi Noktası'na gelin, masrafsız kredinizi dilediğiniz zaman kullanın. Üstelik 60 ay vade seçeneği ile..19 Temmuz 2019 Cuma 20:04
Üstelik Modalife’dan düğün paketi alana yatak+baza hediye üstelik 1 günde teslim garantisiyle.
Modalife’ın mobilya tasarımları farklı konseptlerle tüketicileriyle buluşuyor. Koltuk Takımı, Yemek Odası Takımı, Yatak Odası Takımı, Genç Odası Takımı ve Tamamlayıcı Pratik Mobilya konseptlerinde 1000’e yakın ürün çeşidi bulunuyor. Modalife Mobilya ile kullanılan ürünler, sağlıklı ve estetik tasarımı bir araya getiriyor.
Fabrikadan halka satış yapan Modalife Mobilyanın kaçırılmayacak kampanyalarından yararlanmak için www.modalife.com adresini ziyaret edebilir yada size en yakın Modalife Mobilya mağazasına gidip satış temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz.
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